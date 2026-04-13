Как выступили казахстанские скалолазы на ЧА в Китае

Фото: olympic.kz

В Мэйшане (Китай) прошел чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. На турнире казахстанские спортсмены выступили во всех видах соревновательной программы, сообщает Zakon.kz.

В дисциплине "трудность" Алексей Панфилов занял 39-е место, Глеб Семешкин – 43-е, Азат Майкотов – 45-е. Полина Андреева стала 32-й, Дарья Кузьменко – 33-й, Виктория Адаменко – 34-й. В "скорости" Дамир Токтаров показал десятый результат, Амир Маймуратов – 13-й, Ришат Хайбуллин – 15-й, Бекнур Алтынбеков – 17-й, Жандос Калыбай – 38-й, Аделия Утешева – 22-й, Анна Баларшина – 23-й, Арина Новицкая – 24-й, Тамара Улжабаева – 27-й. Также Казахстан был представлен в боулдеринге. Азат Майкотов занял 38-е место, Алексей Панфилов – 45-е. Вадим Ишмухаметов, Глеб Семешкин и Кымсан Цой завершили соревнования на 47-м месте. У женщин Полина Андреева стала 33-й, Дарья Кузьменко – 36-й, Айханым Айдарханкызы – 37-й, Виктория Адаменко – 38-й. Ранее сообщалось, что Казахстан взял первую медаль на юниорском ЧМ по таеквондо в Узбекистане.

