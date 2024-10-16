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Сборную Англии вместо Гвардиолы возглавит немецкий тренер Томас Тухель

Футбол Пост Англия, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:21 Фото: Twitter/TTuchelofficial
Федерация футбола Англии близка к подписанию контракта на пост главного тренера своей сборной с немецким специалистом Томасом Тухелем. Стороны могут договориться уже 16 октября, после того, как прежний кандидат Хосеп Гвардиола не захотел сотрудничать, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Guardian, плотные переговоры между специалистом и английской стороной уже прошли, осталось только подписать документы.

По информации журналиста Бена Джейкобса, 51-летний Тухель хочет вернуться к работе в Лондоне, где он ранее трудился в "Челси".

Томас желает получать зарплату не меньше 100 тысяч фунтов в неделю.

Футбол Пост Англия, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:21

Фото: Twitter/TTuchelofficial

Официально о его назначении будет объявлено уже в ближайшее время. Ранее Тухель руководил "Баварией", с которой попрощался в начале лета.

Футбольная ассоциация Англии (FA) также приглашала на этот пост Хосепа Гвардиолу. Но испанский наставник "Ман Сити" затянул с ответом.

Сейчас пост исполняющего обязанности главного тренера английской сборной занимает Ли Карсли.

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