Сборную Англии вместо Гвардиолы возглавит немецкий тренер Томас Тухель

Федерация футбола Англии близка к подписанию контракта на пост главного тренера своей сборной с немецким специалистом Томасом Тухелем. Стороны могут договориться уже 16 октября, после того, как прежний кандидат Хосеп Гвардиола не захотел сотрудничать, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Guardian, плотные переговоры между специалистом и английской стороной уже прошли, осталось только подписать документы.

Tuchel keen on England vacancy and to move back to London. He welcomed an approach by The FA and in the past days talks have progressed further. He’s currently a strong candidate and appointing him wouldn’t require compensation. Salary likely a bit higher than Gareth Southgate.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/v1kSl9P8UO — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 15, 2024

По информации журналиста Бена Джейкобса, 51-летний Тухель хочет вернуться к работе в Лондоне, где он ранее трудился в "Челси".

Томас желает получать зарплату не меньше 100 тысяч фунтов в неделю.

Фото: Twitter/TTuchelofficial

Официально о его назначении будет объявлено уже в ближайшее время. Ранее Тухель руководил "Баварией", с которой попрощался в начале лета.

Футбольная ассоциация Англии (FA) также приглашала на этот пост Хосепа Гвардиолу. Но испанский наставник "Ман Сити" затянул с ответом.

Сейчас пост исполняющего обязанности главного тренера английской сборной занимает Ли Карсли.