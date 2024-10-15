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Гвардиоле сделали предложение возглавить сборную Англии по футболу

Футбол Кандидат Англия, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 14:17 Фото: Instagram/pepteam
Федерация футбола Англии провела первую беседу с главным тренером клуба "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой по поводу назначения его на пост рулевого национальной сборной. 53-летний испанец попросил время, чтобы обдумать вопрос, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times, футбольные чиновники Англии уже провели предварительные переговоры с испанским наставником, который ныне возглавляет "Манчестер Сити". Его контракт с "горожанами" истекает в конце текущего сезона.

С другой стороны, "небесно-голубые" не хотят расставаться со своим главным тренером и планируют продлить контракт с Гвардиолой. Специалист взял время на раздумье и поставит точку в этом вопросе в ближайшее время.

Футбол Пост Англия, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 14:17

Фото: Instagram/pepteam

В данное время роль исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии лежит на Ли Карсли. Его подопечные недавно сенсационно проиграли на "Уэмбли" команде Греции со счетом 1:2. 

Команда Англии является серебряным призером Евро-2024, уступив в решающем матче испанской дружине (1:2).

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