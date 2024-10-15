Гвардиоле сделали предложение возглавить сборную Англии по футболу
Как пишет The Times, футбольные чиновники Англии уже провели предварительные переговоры с испанским наставником, который ныне возглавляет "Манчестер Сити". Его контракт с "горожанами" истекает в конце текущего сезона.
С другой стороны, "небесно-голубые" не хотят расставаться со своим главным тренером и планируют продлить контракт с Гвардиолой. Специалист взял время на раздумье и поставит точку в этом вопросе в ближайшее время.
Фото: Instagram/pepteam
В данное время роль исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии лежит на Ли Карсли. Его подопечные недавно сенсационно проиграли на "Уэмбли" команде Греции со счетом 1:2.
Команда Англии является серебряным призером Евро-2024, уступив в решающем матче испанской дружине (1:2).