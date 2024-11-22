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Гвардиола определился по поводу дальнейшей работы в "Манчестер Сити"

Футбол Новый контракт, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 09:38 Фото: Instagram/mancity
Действующий чемпион Англии по футболу, клуб "Манчестер Сити", на два года продлил контракт со своим нынешним главным тренером – испанцем Хосепом Гвардиолой, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространила пресс-служба "горожан". 53-летний наставник заключил новое соглашение, которое рассчитано еще на два сезона.

Гвардиола встал у руля "Сити" в 2016 году, и к этому часу под его руководством команда выиграла 18 трофеев на европейской и мировой арене.

"Команда значит для меня очень много, мой девятый сезон здесь. Пережили столько удивительных моментов вместе, испытываю особые чувства к "Сити". Очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона. Спасибо всем, кто продолжает доверять и поддерживать меня. Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией находиться здесь. Много раз говорил об этом, но у меня есть все, что только может пожелать тренер. Очень ценю это. Надеюсь, сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей".Хосеп Гвардиола

Самым урожайным для испанского специалиста стал 2023 год, когда его подопечные выиграли практически все возможные титулы. 

"Чувствовал, что не могу уйти сейчас. Все просто. Не спрашивайте меня о причинах. Возможно, из-за четырех поражений почувствовал, что не могу уйти. Каждый раз, подписывая контракт, говорю себе: "Хорошо, это последние два года", и после подписания очередного договора тоже говорю: "Хорошо, последние два". И все равно я здесь".Хосеп Гвардиола

Год назад "Манчестер Сити" впервые стал победителем клубного ЧМ по футболу. А в мае 2024 года "небесно-голубые" завоевали "золото" АПЛ в четвертый сезон подряд.

Куандык Шынасилов
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола 2024 год Футбол
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