Гвардиола определился по поводу дальнейшей работы в "Манчестер Сити"

Данную информацию распространила пресс-служба "горожан". 53-летний наставник заключил новое соглашение, которое рассчитано еще на два сезона.

Гвардиола встал у руля "Сити" в 2016 году, и к этому часу под его руководством команда выиграла 18 трофеев на европейской и мировой арене.

Самым урожайным для испанского специалиста стал 2023 год, когда его подопечные выиграли практически все возможные титулы.

Guardiola: "I felt I could not leave now, simple as that. Don’t ask me the reason why. Maybe the four defeats was the reason why I felt I cannot leave."