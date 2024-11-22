Гвардиола определился по поводу дальнейшей работы в "Манчестер Сити"

Действующий чемпион Англии по футболу, клуб "Манчестер Сити", на два года продлил контракт со своим нынешним главным тренером – испанцем Хосепом Гвардиолой, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространила пресс-служба "горожан". 53-летний наставник заключил новое соглашение, которое рассчитано еще на два сезона.

Гвардиола встал у руля "Сити" в 2016 году, и к этому часу под его руководством команда выиграла 18 трофеев на европейской и мировой арене.

"Команда значит для меня очень много, мой девятый сезон здесь. Пережили столько удивительных моментов вместе, испытываю особые чувства к "Сити". Очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона. Спасибо всем, кто продолжает доверять и поддерживать меня. Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией находиться здесь. Много раз говорил об этом, но у меня есть все, что только может пожелать тренер. Очень ценю это. Надеюсь, сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей". Хосеп Гвардиола

Самым урожайным для испанского специалиста стал 2023 год, когда его подопечные выиграли практически все возможные титулы.

Guardiola: "I felt I could not leave now, simple as that. Don’t ask me the reason why. Maybe the four defeats was the reason why I felt I cannot leave." — Sam Lee (@SamLee) November 21, 2024

"Чувствовал, что не могу уйти сейчас. Все просто. Не спрашивайте меня о причинах. Возможно, из-за четырех поражений почувствовал, что не могу уйти. Каждый раз, подписывая контракт, говорю себе: "Хорошо, это последние два года", и после подписания очередного договора тоже говорю: "Хорошо, последние два". И все равно я здесь". Хосеп Гвардиола

Год назад "Манчестер Сити" впервые стал победителем клубного ЧМ по футболу. А в мае 2024 года "небесно-голубые" завоевали "золото" АПЛ в четвертый сезон подряд.