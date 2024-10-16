Победителям Евро-2024 пророчат "золото" ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании по футболу названа главным фаворитом мирового первенства 2026 года по версии Goal. Действующим чемпионам мира из Аргентины отдано второе место, на третьей позиции стоит Бундестим, сообщает Zakon.kz.

По обновленной версии предварительного рейтинга фаворитов будущего мундиаля, эксперты Goal отдают больше предпочтения "Красной фурии". Действующие чемпионы мира, аргентинцы идут на второй строчке.



Помимо чемпионов Европы и лучшей сборной планеты, всего в список претендентов на высшие медали ЧМ-2026 вошли еще 14 сборных: Германия. Англия, Италия, Франция, Колумбия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Канада, Мексика, Уругвай и США.

Как известно, Испания летом выиграла чемпионат Европы-2024 в Германии. А Аргентина два года назад стала лучшей на ЧМ-2022 в Катаре.

Предстоящий мундиаль в 2026 году пройдет на территории трех государств: США, Мексика и Канада.