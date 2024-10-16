Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Победителям Евро-2024 пророчат "золото" ЧМ-2026 по футболу

Футбол Прогноз ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:12 Фото: Instagram/sefutbol
Сборная Испании по футболу названа главным фаворитом мирового первенства 2026 года по версии Goal. Действующим чемпионам мира из Аргентины отдано второе место, на третьей позиции стоит Бундестим, сообщает Zakon.kz.

По обновленной версии предварительного рейтинга фаворитов будущего мундиаля, эксперты Goal отдают больше предпочтения "Красной фурии". Действующие чемпионы мира, аргентинцы идут на второй строчке. 

Помимо чемпионов Европы и лучшей сборной планеты, всего в список претендентов на высшие медали ЧМ-2026 вошли еще 14 сборных: Германия. Англия, Италия, Франция, Колумбия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Канада, Мексика, Уругвай и США.

Как известно, Испания летом выиграла чемпионат Европы-2024 в Германии. А Аргентина два года назад стала лучшей на ЧМ-2022 в Катаре.

Предстоящий мундиаль в 2026 году пройдет на территории трех государств: США, Мексика и Канада. 

Читайте также

Бокс 4 место Рейтинга
Бетербиев поднялся на четвертое место в списке лучших боксеров мира
Куандык Шынасилов
Евро-2024 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит &quot;Ирины Кайратовны&quot;
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: