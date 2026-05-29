Спорт

Аргентина объявила свой состав для выступления на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 08:43 Фото: Instagram/afaseleccion
Действующий чемпион мира по футболу, сборная Аргентины, огласила свою заявку для участия в чемпионате мира 2026 года, куда вошли все сильнейшие игроки страны, сообщает Zakon.kz.

В окончательном составе команды Лионеля Скалони 26 футболистов, большинство из которых за четыре года завоевали золотые медали катарского ЧМ-2022.

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Херонимо Рульи ("Марсель") и Хуан Муссо ("Атлетико").

Защитники: Гонсало Монтьель ("Ривер Плейт"), Науэль Молина ("Атлетико"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Леонардо Балерди ("Марсель"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Николас Тальяфико ("Лион") и Факундо Медина ("Марсель").

Полузащитники: Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Леандро Паредес ("Бока Хуниорс"), Родриго Де Поль ("Интер Майами"), Эксекиэль Паласиос ("Байер"), Энцо Фернандес ("Челси"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль") и Валентин Барко ("Страсбур").

Нападающие: Лионель Месси ("Интер Майами"), Николас Гонсалес ("Атлетико"), Джулиано Симеоне ("Атлетико"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Флако Лопес ("Палмейрас"), Хулиан Альварес ("Атлетико"), Тьяго Альмада ("Атлетико") и Нико Пас ("Комо").

На ЧМ-2026 Аргентина сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Между тем накануне Англия второй год подряд отправила в еврокубки девять своих участников. А их принц Уильям встретился с тренерским штабом "трех львов" перед поездкой на мундиаль.

