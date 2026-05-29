Аргентина объявила свой состав для выступления на ЧМ-2026 по футболу
В окончательном составе команды Лионеля Скалони 26 футболистов, большинство из которых за четыре года завоевали золотые медали катарского ЧМ-2022.
Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Херонимо Рульи ("Марсель") и Хуан Муссо ("Атлетико").
Защитники: Гонсало Монтьель ("Ривер Плейт"), Науэль Молина ("Атлетико"), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Леонардо Балерди ("Марсель"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Николас Тальяфико ("Лион") и Факундо Медина ("Марсель").
Полузащитники: Джовани Ло Чельсо ("Бетис"), Леандро Паредес ("Бока Хуниорс"), Родриго Де Поль ("Интер Майами"), Эксекиэль Паласиос ("Байер"), Энцо Фернандес ("Челси"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль") и Валентин Барко ("Страсбур").
Нападающие: Лионель Месси ("Интер Майами"), Николас Гонсалес ("Атлетико"), Джулиано Симеоне ("Атлетико"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Флако Лопес ("Палмейрас"), Хулиан Альварес ("Атлетико"), Тьяго Альмада ("Атлетико") и Нико Пас ("Комо").
На ЧМ-2026 Аргентина сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
Между тем накануне Англия второй год подряд отправила в еврокубки девять своих участников. А их принц Уильям встретился с тренерским штабом "трех львов" перед поездкой на мундиаль.