Легенда "Баварии" положительно оценил новый регламент Лиги чемпионов

По словам 69-летнего Румменигге, который сейчас входит в состав наблюдательного совета мюнхенского суперклуба, новый формат Лиги чемпионов УЕФА стал более интересным.

Rummenigge on the new Champions League format: "The old group stage was boring because after the fourth matchday things were decided. Now it is more difficult, even for the good clubs, to qualify. What is more difficult is more emotional. I'm convinced that the fans will… pic.twitter.com/z8Nnm16gPO