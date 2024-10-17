Легенда "Баварии" положительно оценил новый регламент Лиги чемпионов

Ветеран немецкого футбола, знаменитый, в прошлом нападающий Бундестим и клуба "Бавария" Карл-Хайнц Румменигге отметил последние преобразования в самом престижном клубном турнире Европы, сообщает Zakon.kz.

По словам 69-летнего Румменигге, который сейчас входит в состав наблюдательного совета мюнхенского суперклуба, новый формат Лиги чемпионов УЕФА стал более интересным.

Rummenigge on the new Champions League format: "The old group stage was boring because after the fourth matchday things were decided. Now it is more difficult, even for the good clubs, to qualify. What is more difficult is more emotional. I'm convinced that the fans will… pic.twitter.com/z8Nnm16gPO — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 16, 2024

"Старый групповой этап был скучным, потому что все решалось после четвертого тура. Теперь даже хорошим клубам сложнее пройти квалификацию. То, что сложнее, приносит больше эмоций. Убежден, что болельщики постепенно больше оценят новый формат турнира". Карл-Хайнц Румменигге

С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится в новом формате. Самое главное отличие – количество команд в основной стадии турнира увеличен с 32 до 36.

Теперь не будет группового раунда, вместо этого появился общий этап. Все клубы находятся в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми. При этом все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома и четыре на выезде. В итоге определятся топ-8 команд, которые сразу получат путевки в 1/8 финала турнира, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые игры за право попасть в 1/8 финала. Остальные коллективы, ниже 25-ой позиции, покидают еврокубок.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал".