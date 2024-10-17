Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан преподнес сюрприз на ЧМ-2024 по керлингу в Шотландии

Керлинг Плей-офф ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 15:52 Фото: Instagram/curlingkz
Впервые в истории казахстанского керлинга наша сборная вышла в плей-офф Чемпионата мира среди смешанных команд, который в эти дни проходит в Абердине (Шотландия), сообщает Zakon.kz.

Успеха добилась казахстанская четверка керлингистов в лице Жузбая Абылайхана, Тилсимай Аллияровой, Айдоса Аллияра и Мерея Тастемира.

В рамках квалификационных состязаний казахстанцы выиграли у сборных Финляндии, Кении, Германии, Уэльса и Украины. Единственное поражение перед заключительным матчем в группе Е нашей сборной нанесла команда Швейцарии.

17 октября наши спортсмены сыграют против представителей Бельгии, после чего будут готовиться к встрече плей-офф.

Ранее сборная Казахстана никогда не преодолевала квалификацию на мировом первенстве среди смешанных команд.

В 2018 году мы остановились на предпоследней позиции из 35 сборных. Год спустя заняли 21-е место из 40 команд.

В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за пандемии. После этого казахстанская команда два раза пропустила соревнования в миксте.

18 октября на ЧМ-2024 по керлингу состоятся игры 1/8 и 1/4 финала. Полуфиналы и финал запланированы на 19 октября.

Пока отечественные керлингисты пытаются совершить подвиг в Шотландии, наш дзюдоист Нурканат Серикбаев стал чемпионом мира 2024 года по дзюдо среди военных.

Читайте также

Хоккей Директор Барыса
Нурлан Оразбаев вернулся на должность генерального директора "Барыса"
Футбол Комент Специалиста
Легенда "Баварии" положительно оценил новый регламент Лиги чемпионов
Футбол Победа ЧРК
"Астана" вплотную приблизилась к призовой тройке команд КПЛ-2024
Куандык Шынасилов
Шотландия Сборная Казахстана 2024 год Дзюдо Чемпионаты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суперлуние
Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: