Казахстан преподнес сюрприз на ЧМ-2024 по керлингу в Шотландии

Впервые в истории казахстанского керлинга наша сборная вышла в плей-офф Чемпионата мира среди смешанных команд, который в эти дни проходит в Абердине (Шотландия), сообщает Zakon.kz.

Успеха добилась казахстанская четверка керлингистов в лице Жузбая Абылайхана, Тилсимай Аллияровой, Айдоса Аллияра и Мерея Тастемира.

В рамках квалификационных состязаний казахстанцы выиграли у сборных Финляндии, Кении, Германии, Уэльса и Украины. Единственное поражение перед заключительным матчем в группе Е нашей сборной нанесла команда Швейцарии.

17 октября наши спортсмены сыграют против представителей Бельгии, после чего будут готовиться к встрече плей-офф.

Ранее сборная Казахстана никогда не преодолевала квалификацию на мировом первенстве среди смешанных команд.

В 2018 году мы остановились на предпоследней позиции из 35 сборных. Год спустя заняли 21-е место из 40 команд.

В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за пандемии. После этого казахстанская команда два раза пропустила соревнования в миксте.

18 октября на ЧМ-2024 по керлингу состоятся игры 1/8 и 1/4 финала. Полуфиналы и финал запланированы на 19 октября.

Пока отечественные керлингисты пытаются совершить подвиг в Шотландии, наш дзюдоист Нурканат Серикбаев стал чемпионом мира 2024 года по дзюдо среди военных.