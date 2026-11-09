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Спорт

Борьба за шесть путевок: Казахстан стартовал на отборочном турнире по керлингу в Шотландии

Борьба за шесть путевок: Казахстан стартовал на отборочном турнире по керлингу в Шотландии, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 18:08 Фото: olympic.kz
В Абердине (Шотландия) стартовал квалификационный турнир по керлингу среди мужских команд. Сборная Казахстана провела первые два матча на соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

В стартовой встрече казахстанские керлингисты одержали победу над Данией со счетом 5:3. Во втором матче наша команда уступила Турции – 3:6.

Отметим, что Казахстан выступает в группе А вместе со сборными Австрии, Норвегии, Турции, Дании, Испании, Мексики и Гонконга. После двух встреч в активе отечественной команды одна победа и одно поражение.

Страну на турнире представляют Абылайхан Жузбай, Адиль Жумагожа, Айдос Аллияр, Мадияр Корабаев и Дмитрий Гарагуль.

Всего в квалификационном турнире участвуют 16 сборных, разделенных на две группы. Путевки на ЧМ-2027 получат шесть команд.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана и "Адмирала" признан лучшим голкипером недели в КХЛ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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