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Месси оформил хет-трик и две голевые передачи в матче против Боливии

Футбол Хет-трик Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 09:53 Фото: Instagram/afaseleccion
Рано утром 16 октября лидер и капитан действующих чемпионов мира Лионель Месси набрал 5 (3+2) очков в поединке с Боливией. Аргентинский форвард довел свою копилку забитых мячей до 112, сообщает Zakon.kz.

Лионель Месси дома помог разгромить команду Боливии со счетом 6:0 в рамках 10-го тура квалификационной стадии ЧМ-2026.


8-кратный обладатель "Золотого мяча" в этой встрече записал на свой счет 5 очков (3+2). Лионель открыл счет разгрому на 19-й минуте, затем отдал голевые передачи своим напарникам Лаутаро Мартинесу и Хулиану Альваресу.

В конце матча Месси сделал уже хет-трик, отличившись два раза в течение двух минут. А перед ним ворота боливийской сборной поразил Альмада.

На данную минуту в активе нападающего "Интер Майами" 112 голов в составе аргентинской дружины. Лидером этого рейтинга является португалец Криштиану Роналду, у которого 133 взятий ворот за свою сборную.

Помимо этого, Роналду в конце прошлой недели первым в мире достиг отметки 100 побед за команду Португалии.

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