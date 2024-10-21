Представители Туркестанской области выиграли юношеский ЧРК-2024 по кокпару
Фото: Instagram/ulttyqatsport.kz
В Шымкенте с 11 по 21 октября прошел ХІІ чемпионат Казахстана по кокпару среди юношей 2007-2009 годов рождения, где золотые медали достались спортсменам из сборной Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
В южный мегаполис приехали 14 команд из разных регионов нашей страны, которые соревновались за звание чемпиона 2024 года по кокпару.
В результате 10-дневной борьбы титул победителя был разыгран в "южном дерби", где наездники из Туркестанской области в зрелищной борьбе переиграли хозяев турнира со счетом 5:3.
Гости из Алматы завоевали бронзовую медаль, победив молодежь из Кызылординской области.
8 августа 2024 года в Астане провели мастер-класс по кокпару. Цель – популяризация спорта, входящего в программу V Игр кочевников.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript