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Представители Туркестанской области выиграли юношеский ЧРК-2024 по кокпару

Кокпар Чемпионат РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 15:21 Фото: Instagram/ulttyqatsport.kz
В Шымкенте с 11 по 21 октября прошел ХІІ чемпионат Казахстана по кокпару среди юношей 2007-2009 годов рождения, где золотые медали достались спортсменам из сборной Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В южный мегаполис приехали 14 команд из разных регионов нашей страны, которые соревновались за звание чемпиона 2024 года по кокпару.

В результате 10-дневной борьбы титул победителя был разыгран в "южном дерби", где наездники из Туркестанской области в зрелищной борьбе переиграли хозяев турнира со счетом 5:3.

Гости из Алматы завоевали бронзовую медаль, победив молодежь из Кызылординской области.

8 августа 2024 года в Астане провели мастер-класс по кокпару. Цель – популяризация спорта, входящего в программу V Игр кочевников.

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