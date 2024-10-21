Представители Туркестанской области выиграли юношеский ЧРК-2024 по кокпару

В Шымкенте с 11 по 21 октября прошел ХІІ чемпионат Казахстана по кокпару среди юношей 2007-2009 годов рождения, где золотые медали достались спортсменам из сборной Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В южный мегаполис приехали 14 команд из разных регионов нашей страны, которые соревновались за звание чемпиона 2024 года по кокпару.

В результате 10-дневной борьбы титул победителя был разыгран в "южном дерби", где наездники из Туркестанской области в зрелищной борьбе переиграли хозяев турнира со счетом 5:3.

Гости из Алматы завоевали бронзовую медаль, победив молодежь из Кызылординской области.

8 августа 2024 года в Астане провели мастер-класс по кокпару. Цель – популяризация спорта, входящего в программу V Игр кочевников.