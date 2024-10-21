Футболист команды "Сибирь" сломал челюсть своему одноклубнику
Фото: pixabay
Капитан российского футбольного клуба "Сибирь" Сергей Нарылков сломал челюсть своему напарнику по команде Константину Попову во время конфликта, который произошел между ними, сообщает Zakon.kz.
По словам близких пострадавшего, капитан "Сибири" Сергей Нарылков в ходе инцидента, который произошел в раздевалке, нанес серьезную травму Константину Попову.
В футбольном клубе "Сибирь", который выступает во втором дивизионе российского чемпионата, пока не дали официальных комментариев по этому случаю.
Между тем вечером 21 октября планирует вернуться на поле бразильская звезда Неймар, спустя год после травмы крестообразных связок. А его бывший клуб "Барселона" сейчас лидирует по трем номинациям в Ла Лиге.
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