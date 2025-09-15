Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти

Фанаты футбольного клуба "Кайрат" обратились к вратарю сборной Казахстана и алматинского ФК Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти в матче против "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Накануне, 14 сентября 2025 года, в Алматы прошел центральный поединок 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в котором "Кайрат" переиграл "Актобе" со счетом 1:0 благодаря голу Дастана Сатпаева. Но на 10-й минуте матча звездный вратарь алматинского футбольного клуба Темирлан Анарбеков получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Позднее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сообщил, что у Анарбекова сломана челюсть.

После завершения матча в Instagram алматинского ФК опубликовали фотографию травмированного вратаря, под которой написали:

"Скорейшего выздоровления, Темирлан!"

Под публикацией болельщики "Кайрата" раскритиковали игру актюбинских футболистов и пожелали Анарбекову скорейшего возвращения на поле:

"Важные игры только начинаются".

"Скорейшего выздоровления! Мы тебя ждем".

"Актюбинские футболисты поступили некрасиво".

"Судей вообще будто не было или судьи приехали из Актобе?"

"Завтра актюбинские фанаты, не стесняясь, будут сидеть на матче против "Реала".

"Они не вынесли, что (футболисты "Кайрата". – Прим. ред.) прошли в общий этап Лиги чемпионов".

"Они думали, что если пробьют стену, то забьют гол. Но откуда им знать, что все вратари "Кайрата" – стена".

"Как такого судью пускают на игру? Чистый локоть, в голову направленный? Будто занесли ему, но не получилось выиграть даже так".

"Сегодня актюбинские футболисты вообще неправильно играли. Умышленно толкали, ударяли. Темирлан Анарбеков, ты сильный, мы верим в тебя. Есть вера, что ты восстановишься и выйдешь на поле. Мы надеемся, что ты защитишь честь нашей страны в матче против "Спортинга" и "Реала".

21-летний голкипер Темирлан Анарбеков стал новой звездой ФК "Кайрат" и казахстанского футбола после матча с шотландским "Селтиком", который состоялся 26 августа 2025 года. В этот день на Центральном стадионе Алматы впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА. Исторический вечер завершился победой "Кайрата" в серии послематчевых пенальти (3:2). Благодаря Темирлану Анарбекову, который отразил три 11-метровых удара шотландцев, алматинский клуб впервые пробился в основную сетку ЛЧ.

28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников. С расписанием игр Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 можете ознакомиться здесь.