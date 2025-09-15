#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти

вратарь ФК &quot;Кайрат&quot; и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 12:57 Фото: Instagram/f.c.kairat
Фанаты футбольного клуба "Кайрат" обратились к вратарю сборной Казахстана и алматинского ФК Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти в матче против "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Накануне, 14 сентября 2025 года, в Алматы прошел центральный поединок 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в котором "Кайрат" переиграл "Актобе" со счетом 1:0 благодаря голу Дастана Сатпаева. Но на 10-й минуте матча звездный вратарь алматинского футбольного клуба Темирлан Анарбеков получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Позднее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сообщил, что у Анарбекова сломана челюсть.

Фото: Zakon.kz

После завершения матча в Instagram алматинского ФК опубликовали фотографию травмированного вратаря, под которой написали:

"Скорейшего выздоровления, Темирлан!"

Под публикацией болельщики "Кайрата" раскритиковали игру актюбинских футболистов и пожелали Анарбекову скорейшего возвращения на поле:

  • "Важные игры только начинаются".
  • "Скорейшего выздоровления! Мы тебя ждем".
  • "Актюбинские футболисты поступили некрасиво".
  • "Судей вообще будто не было или судьи приехали из Актобе?"
  • "Завтра актюбинские фанаты, не стесняясь, будут сидеть на матче против "Реала".
  • "Они не вынесли, что (футболисты "Кайрата". – Прим. ред.) прошли в общий этап Лиги чемпионов".
  • "Они думали, что если пробьют стену, то забьют гол. Но откуда им знать, что все вратари "Кайрата" – стена".
  • "Как такого судью пускают на игру? Чистый локоть, в голову направленный? Будто занесли ему, но не получилось выиграть даже так".
  • "Сегодня актюбинские футболисты вообще неправильно играли. Умышленно толкали, ударяли. Темирлан Анарбеков, ты сильный, мы верим в тебя. Есть вера, что ты восстановишься и выйдешь на поле. Мы надеемся, что ты защитишь честь нашей страны в матче против "Спортинга" и "Реала".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 12:57
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"

21-летний голкипер Темирлан Анарбеков стал новой звездой ФК "Кайрат" и казахстанского футбола после матча с шотландским "Селтиком", который состоялся 26 августа 2025 года. В этот день на Центральном стадионе Алматы впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА. Исторический вечер завершился победой "Кайрата" в серии послематчевых пенальти (3:2). Благодаря Темирлану Анарбекову, который отразил три 11-метровых удара шотландцев, алматинский клуб впервые пробился в основную сетку ЛЧ.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 12:57
21-летний герой "Кайрата" Темирлан Анарбеков впервые обратился к казахстанцам

28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников. С расписанием игр Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 можете ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Экс-звезда "Реала" забил дебютный гол за "Милан" в Серии А
13:02, Сегодня
Экс-звезда "Реала" забил дебютный гол за "Милан" в Серии А
Айдар Махметов назначен советником президента Азиатского союза дзюдо
12:43, Сегодня
Айдар Махметов назначен советником президента Азиатского союза дзюдо
Три игрока "Барселоны" оформили по дублю и сокрушили "Валенсию" в Ла Лиге
12:28, Сегодня
Три игрока "Барселоны" оформили по дублю и сокрушили "Валенсию" в Ла Лиге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: