Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти
Накануне, 14 сентября 2025 года, в Алматы прошел центральный поединок 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в котором "Кайрат" переиграл "Актобе" со счетом 1:0 благодаря голу Дастана Сатпаева. Но на 10-й минуте матча звездный вратарь алматинского футбольного клуба Темирлан Анарбеков получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Позднее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сообщил, что у Анарбекова сломана челюсть.
Фото: Zakon.kz
После завершения матча в Instagram алматинского ФК опубликовали фотографию травмированного вратаря, под которой написали:
"Скорейшего выздоровления, Темирлан!"
Под публикацией болельщики "Кайрата" раскритиковали игру актюбинских футболистов и пожелали Анарбекову скорейшего возвращения на поле:
- "Важные игры только начинаются".
- "Скорейшего выздоровления! Мы тебя ждем".
- "Актюбинские футболисты поступили некрасиво".
- "Судей вообще будто не было или судьи приехали из Актобе?"
- "Завтра актюбинские фанаты, не стесняясь, будут сидеть на матче против "Реала".
- "Они не вынесли, что (футболисты "Кайрата". – Прим. ред.) прошли в общий этап Лиги чемпионов".
- "Они думали, что если пробьют стену, то забьют гол. Но откуда им знать, что все вратари "Кайрата" – стена".
- "Как такого судью пускают на игру? Чистый локоть, в голову направленный? Будто занесли ему, но не получилось выиграть даже так".
- "Сегодня актюбинские футболисты вообще неправильно играли. Умышленно толкали, ударяли. Темирлан Анарбеков, ты сильный, мы верим в тебя. Есть вера, что ты восстановишься и выйдешь на поле. Мы надеемся, что ты защитишь честь нашей страны в матче против "Спортинга" и "Реала".
Материал по теме
21-летний голкипер Темирлан Анарбеков стал новой звездой ФК "Кайрат" и казахстанского футбола после матча с шотландским "Селтиком", который состоялся 26 августа 2025 года. В этот день на Центральном стадионе Алматы впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА. Исторический вечер завершился победой "Кайрата" в серии послематчевых пенальти (3:2). Благодаря Темирлану Анарбекову, который отразил три 11-метровых удара шотландцев, алматинский клуб впервые пробился в основную сетку ЛЧ.
28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников. С расписанием игр Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 можете ознакомиться здесь.