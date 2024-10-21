Неймар возвращается спустя год после травмы

21 октября Неймар возвращается на поле через год после травмы крестообразных связок, сообщает Zakon.kz.

Фееричный анонс возвращения бразильца на поле разместил на своей странице в Instagram его нынешний клуб "Аль-Хиляль".

Бразилец сыграет сегодня на матче Лиги чемпионов АФК против клуба "Аль-Айн". Встреча пройдет на стадионе Hazza Bin Zayed Stadium в ОАЭ.

А капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси 20 октября забил три мяча во втором матче подряд, отличившись за свою команду и сборную Аргентины.