Неймар возвращается спустя год после травмы
Фото: Instagram/neymarjr
21 октября Неймар возвращается на поле через год после травмы крестообразных связок, сообщает Zakon.kz.
Фееричный анонс возвращения бразильца на поле разместил на своей странице в Instagram его нынешний клуб "Аль-Хиляль".
Бразилец сыграет сегодня на матче Лиги чемпионов АФК против клуба "Аль-Айн". Встреча пройдет на стадионе Hazza Bin Zayed Stadium в ОАЭ.
А капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси 20 октября забил три мяча во втором матче подряд, отличившись за свою команду и сборную Аргентины.
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