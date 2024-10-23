17-летний шахматист ударил женщину-оператора на чемпионате США

Молодой американский шахматист Кристофер Ю отстранен от первенства США за то, что после проигрыша ударил женщину-видеооператора, сообщает Zakon.kz.

По заявлению шахматного клуба в Сент-Луисе (США), после неудачи в поединке против знаменитого Фабиано Каруаны 17-летний спортсмен испортил свой протокол, затем выбежал из турнирного зала и ударил женщину-видеооператора в спину. Организаторы соревнований вызвали полицию.

Saint Louis Chess Club official statement regarding the expelling of GM Christopher Yoo from the 2024 U.S. Chess Championship. pic.twitter.com/BvolnLYaQ5 — Saint Louis Chess Club (@STLChessClub) October 17, 2024

После данного инцидента молодой шахматист был исключен из турнира, а его результаты были аннулированы. Также ему предъявили обвинение в нападении на женщину.

Кристоферу Ю теперь запрещен вход в шахматный клуб Сент-Луиса. Обвиняемый принес извинения за свой поступок.

"Очень жаль, что так поступил. Расстроился, проиграв Каруане и вышел из себя. Знаю, что это не оправдание, сожалею, что так поступил. Это большая ошибка, мне хочется все исправить, но не могу. Надеюсь, что с женщиной все в порядке. Принимаю последствия своих действий". Кристофер Ю

Кристофер Ю считался одним из талантливых шахматистов США и входил в топ-20 юниоров мира, получил звание гроссмейстера в 14 лет, а его текущий рейтинг 2590. Сейчас он занимает 19-е место в мужском рейтинге США.

Это уже второй скандал за неделю в мировых шахматах. 18 октября Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала украинца Кирилла Шевченко за жульничество до 1 января 2025 года. Он выступает под румынским флагом.