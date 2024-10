17-летний шахматист ударил женщину-оператора на чемпионате США

По заявлению шахматного клуба в Сент-Луисе (США), после неудачи в поединке против знаменитого Фабиано Каруаны 17-летний спортсмен испортил свой протокол, затем выбежал из турнирного зала и ударил женщину-видеооператора в спину. Организаторы соревнований вызвали полицию.

