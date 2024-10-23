В Бразилии семь гребцов-подростков погибли в ДТП

В результате ДТП, которое произошло на днях в Бразилии, погибли семеро гребцов-подростков, которые возвращались домой с соревнований, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Reuters, погибшие спортсмены входили в состав сборной города Пелотас. 21 октября они ехали на фургоне домой с турнира, который завершился в Сан-Паулу, и по дороге попали в аварию.

Как заявляет местная полиция, трагедия случилась на трассе в Гуаратубе (штат Парана). У грузовика не сработали тормоза, в результате чего он стукнул в заднюю частью фургона, где ехали спортсмены.

Фургон, столкнувшись с другой машиной, вылетел с трассы. После чего грузовик упал на крышу.

Из пассажиров, которые были в фургоне, выжил только один 17-летний гребец. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования близким погибших.