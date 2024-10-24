Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Команда Казахстана по греко-римской борьбе покинула молодежный чемпионат мира без медалей

Команда Казахстана по греко-римской борьбе покинула молодежный чемпионат мира без медалей, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 08:34 Фото: НОК РК
Команда Казахстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на молодежном чемпионате мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК, последним от сборной Казахстана на ковер вышел Баглан Куаныш. Он имел шансы взять бронзовую медаль в категории до 87 кг.

Однако в первой схватке утешительного раунда он потерпел поражение от Самета Ялдырана (Турция) – 2:3.

Таким образом казахстанские спортсмены завершили ЧМ без наград.

22 октября вышел обновленный рейтинг UFC, в котором казахстанец Асу Алмабаев стремительно поднялся в дивизионе наилегчайшего веса. Сейчас "Зульфикар" застолбил за собой седьмую позицию среди самых легких файтеров промоушена.

Читайте также

Стали извесмтны итоги второго игрового дня Лиги чемпионов
Стали известны итоги второго игрового дня Лиги чемпионов
Казахстанец победил соперника из Кыргызстана на чемпионате мира по боксу
Казахстанец победил соперника из Кыргызстана на чемпионате мира по боксу
Боксерша из Казахстана одержала зрелищную победу на чемпионате мира
Боксерша из Казахстана одержала зрелищную победу на чемпионате мира
Аксинья Титова
2024 год Чемпионаты Спортсмены Борьба
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: