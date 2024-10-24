Команда Казахстана по греко-римской борьбе покинула молодежный чемпионат мира без медалей

Команда Казахстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на молодежном чемпионате мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК, последним от сборной Казахстана на ковер вышел Баглан Куаныш. Он имел шансы взять бронзовую медаль в категории до 87 кг.

Однако в первой схватке утешительного раунда он потерпел поражение от Самета Ялдырана (Турция) – 2:3.

Таким образом казахстанские спортсмены завершили ЧМ без наград.

22 октября вышел обновленный рейтинг UFC, в котором казахстанец Асу Алмабаев стремительно поднялся в дивизионе наилегчайшего веса. Сейчас "Зульфикар" застолбил за собой седьмую позицию среди самых легких файтеров промоушена.

