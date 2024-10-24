Команда Казахстана по греко-римской борьбе покинула молодежный чемпионат мира без медалей
Фото: НОК РК
Команда Казахстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на молодежном чемпионате мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК, последним от сборной Казахстана на ковер вышел Баглан Куаныш. Он имел шансы взять бронзовую медаль в категории до 87 кг.
Однако в первой схватке утешительного раунда он потерпел поражение от Самета Ялдырана (Турция) – 2:3.
Таким образом казахстанские спортсмены завершили ЧМ без наград.
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