Команда Казахстана по женской борьбе готовится к чемпионату мира

Женская команда Казахстана по борьбе приступила к подготовке к чемпионату мира в неолимпийских весах, который пройдет в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Главный тренер женской сборной Кайрат Сагадиев сообщил в интервью, как идет подготовка к чемпионату мира.

По словам Сагадиева, этот сезон практически завершился. Он выразил сожаление, что они не смогли принять участие в Олимпийских играх, но заверил, что команда пытается исправить все ошибки.

"Впереди несколько мировых турниров. И в данный момент спортсменки готовятся к чемпионату мира. Он пройдет в неолимпийских весовых категориях. Принимать его будет Тирана (Албания). До 28 сентября у нас проходит сбор, на котором работаем над повышением уровня физической подготовки", – сказал Сагадиев.

Предстоящий чемпионат мира пройдет с 28 по 31 октября.

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