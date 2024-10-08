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Боксер Жанибек Алимханулы сделал новое заявление

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 04:04 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
8 октября чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанский боксер Алимханулы опубликовал новый призыв, сообщает Zakon.kz.

Прошло всего четыре дня, как Алимханулы нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича на вечере бокса в австралийском Сиднее, так он уже ищет нового соперника. Свое обращение к потенциальным противникам казахстанский боксер опубликовал в Instagram-сторис.

"Я говорил вам, что я король среднего веса! Если вы обязательный претендент на бой с королем, тогда вам конец! Кто еще хочет стать претендентом?"Жанибек Алимханулы

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 04:04

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Ранее Михайлович был уверен, что убьет Алимханулы в Сиднее.

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