Боксер Жанибек Алимханулы сделал новое заявление

8 октября чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанский боксер Алимханулы опубликовал новый призыв, сообщает Zakon.kz.

Прошло всего четыре дня, как Алимханулы нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича на вечере бокса в австралийском Сиднее, так он уже ищет нового соперника. Свое обращение к потенциальным противникам казахстанский боксер опубликовал в Instagram-сторис.

"Я говорил вам, что я король среднего веса! Если вы обязательный претендент на бой с королем, тогда вам конец! Кто еще хочет стать претендентом?" Жанибек Алимханулы

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Ранее Михайлович был уверен, что убьет Алимханулы в Сиднее.