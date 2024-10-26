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Казахстанский боксер триумфально одолел соперника на ЧМ в Черногории

Казахстанский боксер потерпел поражение на ЧМ в Черногории , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 07:00 Фото: ASBC
Разгромом завершился бой казахстанского боксера на чемпионате мира в Черногории. Там проходят поединки молодежного чемпионата мира U18 по боксу, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Аслан Елдибайулы является серебряным призером чемпионата Азии 2022 среди юниоров.

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, вышел во второй круг молодежного чемпионата мира U18, который проходит в черногорском городе Будва.

Соперником Аслана на стадии квалификации стал представитель КНР Жанг Да.

Поединок завершился уверенной победой казахстанского боксера во втором раунде, ввиду остановки поединка рефери.

Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей.

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