Грандиозными планами поделился казахстанский борец, выигравший три ЧМ

Накануне, 28 октября 2024 года, казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан поделился грандиозными планами на ближайшее будущее, а также обратился к согражданам с призывом, сообщает Zakon.kz.

Этому спортсмен посвятил пост в своем Instagram, который начал записью: "Не перестаем писать историю".

"Эта победа не только моя, но и победа всего казахского народа! Слава Богу, благодаря поддержке моего народа и семьи, а также честному труду, сегодня мне было суждено стать трехкратным чемпионом мира! В дальнейшем на нескольких соревнованиях я буду стараться поднять флаг нашей страны и покорить Олимпиаду. Призываю вас и дальше поддерживать наших чемпионов не только в победе, но и в поражении, и быть настоящими болельщиками", – написал Айтмухан.

Казахстанцы осыпали комплиментами Ризабека и пожелали ему успехов на летних Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе:

"Золотой парень".

"Настоящий герой".

"Капитальный красавчик".

"Тигр, чемпион. Молодец, брат".

"Желаем высокого пьедестала на ЛА-2028".

"Пусть твой путь будет таким же, как у Кажымукана Мунайтпасова".

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27 октября 2024 года Ризабек Айтмухан стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания). Казахстанцу не было равных в весовой категории до 97 кг. Решающую схватку он провел против Махди Морафы из Ирана.

Чуть ранее, в сентябре 2024-го, Ризабек Айтмухан стал победителем ЧМ U20 в Понтеведре (Испания). Год назад, в сентябре 2023-го, казахстанский борец одержал историческую победу на чемпионате мира в Белграде.