Грандиозными планами поделился казахстанский борец, выигравший три ЧМ
Этому спортсмен посвятил пост в своем Instagram, который начал записью: "Не перестаем писать историю".
"Эта победа не только моя, но и победа всего казахского народа! Слава Богу, благодаря поддержке моего народа и семьи, а также честному труду, сегодня мне было суждено стать трехкратным чемпионом мира! В дальнейшем на нескольких соревнованиях я буду стараться поднять флаг нашей страны и покорить Олимпиаду. Призываю вас и дальше поддерживать наших чемпионов не только в победе, но и в поражении, и быть настоящими болельщиками", – написал Айтмухан.
Казахстанцы осыпали комплиментами Ризабека и пожелали ему успехов на летних Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе:
- "Золотой парень".
- "Настоящий герой".
- "Капитальный красавчик".
- "Тигр, чемпион. Молодец, брат".
- "Желаем высокого пьедестала на ЛА-2028".
- "Пусть твой путь будет таким же, как у Кажымукана Мунайтпасова".
Материал по теме
27 октября 2024 года Ризабек Айтмухан стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания). Казахстанцу не было равных в весовой категории до 97 кг. Решающую схватку он провел против Махди Морафы из Ирана.
Чуть ранее, в сентябре 2024-го, Ризабек Айтмухан стал победителем ЧМ U20 в Понтеведре (Испания). Год назад, в сентябре 2023-го, казахстанский борец одержал историческую победу на чемпионате мира в Белграде.