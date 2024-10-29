Ламин Ямаль выиграл приз лучшего молодого игрока мира – "Копа Трофи"

Футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль получил награду лучшего молодого игрока планеты на ежегодной премии от France Football, сообщает Zakon.kz.

Как известно, данная награда, названная в честь знаменитого полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручается лучшему футболисту мира не старше 21 года, начиная с 2018 года. И в этот раз премия досталась вингеру "сине-гранатовых" – Ламину Ямалю.

Стоит подчеркнуть, что представители "Барсы" выиграли три из четырех последних "Копа Трофи".

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Два года назад этот приз забрал хавбек "блауграны" – Гави, а сезоном ранее награду вручили полузащитнику каталонского коллектива – Педри.

Для Ламина Ямаля это второе большое признание на уровне мирового футбола в 2024 году. Летом он стал чемпионом Европы в составе "красной фурии", где его признали лучшим молодым игроком турнира.

На том же Евро-2024 награду лучшего футболиста получил полузащитник сборной Испании – Родри, который в ночь на 29 октября впервые удостоился "Золотого мяча".