Ламин Ямаль выиграл приз лучшего молодого игрока мира – "Копа Трофи"

Как известно, данная награда, названная в честь знаменитого полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручается лучшему футболисту мира не старше 21 года, начиная с 2018 года. И в этот раз премия досталась вингеру "сине-гранатовых" – Ламину Ямалю.

Стоит подчеркнуть, что представители "Барсы" выиграли три из четырех последних "Копа Трофи".

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ