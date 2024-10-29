Ламин Ямаль выиграл приз лучшего молодого игрока мира – "Копа Трофи"
Как известно, данная награда, названная в честь знаменитого полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручается лучшему футболисту мира не старше 21 года, начиная с 2018 года. И в этот раз премия досталась вингеру "сине-гранатовых" – Ламину Ямалю.
Стоит подчеркнуть, что представители "Барсы" выиграли три из четырех последних "Копа Трофи".
LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ
Два года назад этот приз забрал хавбек "блауграны" – Гави, а сезоном ранее награду вручили полузащитнику каталонского коллектива – Педри.
Для Ламина Ямаля это второе большое признание на уровне мирового футбола в 2024 году. Летом он стал чемпионом Европы в составе "красной фурии", где его признали лучшим молодым игроком турнира.
На том же Евро-2024 награду лучшего футболиста получил полузащитник сборной Испании – Родри, который в ночь на 29 октября впервые удостоился "Золотого мяча".