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Ламин Ямаль выиграл приз лучшего молодого игрока мира – "Копа Трофи"

Футбол Лучший молодой игрок, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 09:37 Фото: Instagram/fcbarcelona
Футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль получил награду лучшего молодого игрока планеты на ежегодной премии от France Football, сообщает Zakon.kz.

Как известно, данная награда, названная в честь знаменитого полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручается лучшему футболисту мира не старше 21 года, начиная с 2018 года. И в этот раз премия досталась вингеру "сине-гранатовых" – Ламину Ямалю.

Стоит подчеркнуть, что представители "Барсы" выиграли три из четырех последних "Копа Трофи".

Два года назад этот приз забрал хавбек "блауграны" – Гави, а сезоном ранее награду вручили полузащитнику каталонского коллектива – Педри.

Для Ламина Ямаля это второе большое признание на уровне мирового футбола в 2024 году. Летом он стал чемпионом Европы в составе "красной фурии", где его признали лучшим молодым игроком турнира.

На том же Евро-2024 награду лучшего футболиста получил полузащитник сборной Испании – Родри, который в ночь на 29 октября впервые удостоился "Золотого мяча".

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