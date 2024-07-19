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Лучший молодой игрок Евро-2024 установил рекорд трансферного рынка

Футбол Рекорд Трансфера, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 15:00 Фото: Instagram/EURO2024
17-летний вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, чья цена ныне превышает 100 млн евро по оценке Transfermarkt, сообщает Zakon.kz.

Талантливый игрок испанской дружины после чемпионата Европы-2024 подорожал сразу на 30 млн евро и теперь его оценивают в 120 млн.

К тому же Ямаль стал первым молодым футболистом, стоимость которого превысила 100 млн в истории сайта.

Наряду с Ламином свои ценники после Евро-2024 существенно повысил еще ряд восходящих звезд, среди которых турецкий талант Арда Гюлер и немецкий форвард Джамал Мусиала.

Вдобавок ко всему, агент Ламина Ямаля, португалец Жорже Мендеш, требует повышения зарплаты своему клиенту из-за его высоких показателей в последнее время, особенно во время Евро-2024. 

17-летний вингер "Барселоны" Ямаль недавно получил награду лучшего молодого футболиста чемпионата Европы. В Германии испанец установил сразу два рекорда мирового футбола. 

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