Обладатель "Золотого мяча" поднялся за наградой на костылях
В этом году приз вручали в 68-й раз. Всего среди кандидатов значились 30 человек:
- Винисиус Жуниор из "Реала";
- Родри из "Манчестер Сити";
- Килиан Мбаппе – "Реал";
- Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити";
- Джуд Беллингем – "Реал";
- Гарри Кейн – "Бавария";
- Ламин Ямаль – "Барселона" и другие.
После долгого ожидания, интриг, вручения дополнительных наград наконец озвучили имя главного героя церемонии и футбольного сезона. Им стал испанский футболист Родриго Эрнандес Касканте или просто Родри.
По итогам сезона 2023/24 в составе сборной Испании он:
- стал чемпионом Европы;
- получил награду лучшему футболисту турнира;
- с "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд выиграл Английскую премьер-лигу.
На сцену 28-летний футболист поднялся на костылях, поскольку продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.
RODRI IS THE 2024 MEN'S BALLON D'OR! #ballondor @ManCity @ChampionsLeague pic.twitter.com/Cly6Uyr08H— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Награду ему вручил обладатель этого приза 1995 года, бывший президент Либерии Джордж Веа.
Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, а Беллингем стал третьим.
И это при том, что 23 сентября испанская газета Marca выпустила новость, что обладателем значимого приза станет нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" 24-летний Винисиус Жуниор.