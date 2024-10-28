Обладатель "Золотого мяча" поднялся за наградой на костылях

В ночь на 29 октября в парижском театре Шатле французский журнал France Football вручил ежегодную футбольную награду лучшему футболисту календарного года, сообщает Zakon.kz.

В этом году приз вручали в 68-й раз. Всего среди кандидатов значились 30 человек:

Винисиус Жуниор из "Реала";

Родри из "Манчестер Сити";

Килиан Мбаппе – "Реал";

Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити";

Джуд Беллингем – "Реал";

Гарри Кейн – "Бавария";

Ламин Ямаль – "Барселона" и другие.

После долгого ожидания, интриг, вручения дополнительных наград наконец озвучили имя главного героя церемонии и футбольного сезона. Им стал испанский футболист Родриго Эрнандес Касканте или просто Родри.

По итогам сезона 2023/24 в составе сборной Испании он:

стал чемпионом Европы;

получил награду лучшему футболисту турнира;

с "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд выиграл Английскую премьер-лигу.

На сцену 28-летний футболист поднялся на костылях, поскольку продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Награду ему вручил обладатель этого приза 1995 года, бывший президент Либерии Джордж Веа.

Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду, а Беллингем стал третьим.

И это при том, что 23 сентября испанская газета Marca выпустила новость, что обладателем значимого приза станет нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" 24-летний Винисиус Жуниор.