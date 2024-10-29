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Казахстанские пловцы выступят на Кубке мира в Сингапуре

Казахстанские пловцы выступят на этапе Кубка мира в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 03:20 Фото: НОК РК
Определился состав команды Казахстана по плаванию на участие в этапе Кубка мира в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, международный турнир пройдет с 31 октября по 2 ноября.

В состав нашей сборной вошли:

  • Адильбек Мусин;
  • Галымжан Балабек;
  • Максим Сказобцов;
  • Даниил Черепанов;
  • Егор Попов;
  • Еламан Бибулаев;
  • Аделаида Пчелинцева;
  • София Сподаренко;
  • Ксения Игнатова.

Ранее представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарлыкасын 29 октября стал серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).

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