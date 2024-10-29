Казахстанские пловцы выступят на Кубке мира в Сингапуре

Фото: НОК РК

Определился состав команды Казахстана по плаванию на участие в этапе Кубка мира в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

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