Казахстанские пловцы выступят на Кубке мира в Сингапуре
Фото: НОК РК
Определился состав команды Казахстана по плаванию на участие в этапе Кубка мира в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, международный турнир пройдет с 31 октября по 2 ноября.
В состав нашей сборной вошли:
- Адильбек Мусин;
- Галымжан Балабек;
- Максим Сказобцов;
- Даниил Черепанов;
- Егор Попов;
- Еламан Бибулаев;
- Аделаида Пчелинцева;
- София Сподаренко;
- Ксения Игнатова.
Ранее представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарлыкасын
29 октября стал серебряным призером чемпионата мира в неолимпийских
весовых категориях в Тиране (Албания).
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