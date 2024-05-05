Сборная Казахстана завоевала "бронзу" по артистическому плаванию на этапе Кубка мира в Париже

Команда Казахстана по артистическому плаванию стала третьей на этапе Кубка мира в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

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Наши спортсменки показали третий результат в соревнованиях среди команд, пишет НОК РК.

Казахстан завоевал "бронзу" с результатом 253.6353 балла. На первом месте расположилась Япония – 323.3207. Канадцы завоевали "серебро" – 297.5853.

Днем ранее казахстанские спортсмены Эдуард Ким и Наргиза Болатова выиграли соревнования среди смешанных команд в рамках этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже.