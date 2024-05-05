Сборная Казахстана завоевала "бронзу" по артистическому плаванию на этапе Кубка мира в Париже
Фото: НОК РК
Команда Казахстана по артистическому плаванию стала третьей на этапе Кубка мира в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!
Наши спортсменки показали третий результат в соревнованиях среди команд, пишет НОК РК.
Казахстан завоевал "бронзу" с результатом 253.6353 балла. На первом месте расположилась Япония – 323.3207. Канадцы завоевали "серебро" – 297.5853.
Днем ранее казахстанские спортсмены Эдуард Ким и Наргиза Болатова выиграли соревнования среди смешанных команд в рамках этапа Кубка мира по артистическому плаванию в Париже.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript