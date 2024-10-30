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Токаев наградил президента Международной федерации дзюдо орденом "Достық"

Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:04 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 октября принял президента Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Мариусу Визеру за вклад в развитие и популяризацию дзюдо. По его словам, в Казахстане данный вид спорта пользуется огромным интересом, особенно среди детей и молодежи.

"Считаю, что ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству между Казахстаном и федерацией. Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно. Функционирует множество секций, тренировочных центров, где более 160 тысяч взрослых и детей занимаются дзюдо. Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на недавних Олимпийских играх в Париже. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо", – отметил глава государства.

Мариус Визер, в свою очередь, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитии дзюдо в Казахстане.

"Для меня большая честь находиться здесь. Хочу выразить благодарность вам и Казахстану за поддержку, которую вы оказываете не только дзюдо, но и всему спортивному движению, которое сегодня является одним из инструментов образования, социальной интеграции, а также фактором мира. Все члены нашей семьи дзюдо едины и стремятся к одной цели – воспитанию и лучшей интеграции в общество достойного человека", – сказал Мариус Визер.

Он сообщил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие Академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.

Участники встречи обменялись мнениями по перспективам долгосрочного сотрудничества Казахстана и Международной федерации дзюдо, а также обсудили вопросы подготовки к Чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году в нашей стране.

В завершение глава государства наградил Мариуса Визера орденом "Достық" II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане.

30 октября стало известно, что в Казахстан с визитом прибыл президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Он планирует посетить Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, многофункциональный спортивный комплекс "Барыс Арена", а также ознакомиться с ходом строительства Национального университета спорта в Астане. Также у него запланированы встречи с ведущими спортсменами и тренерами Казахстана, на которых будут обсуждаться вопросы развития и перспективы дзюдо в стране.

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