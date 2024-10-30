"Наполи" обыграл "Милан" и комфортно лидирует в Серии А

Итальянский футбольный клуб "Наполи" прекрасно начал новый сезон в Серии А. В ночь на 30 октября "неаполитанцы" продлили победную серию до пяти матчей, обыграв на выезде знаменитый "Милан" (0:2), сообщает Zakon.kz.

Это была одна из трех стартовых игр 10-го тура итальянского первенства, где коллектив Антонио Конте в гостях переиграл "Милан" благодаря голам своих звезд Ромелу Лукаку и Хвичи Кварацхелия.

Таким образом, "Наполи" одержал пятую подряд победу в нынешнем чемпионате, что позволяет команде уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А с активом в 25 очков.

У преследователей в лице "Интера" – 18 очков, а у "Ювентуса" – 17 баллов.





В 11-м туре итальянских фанатов ждет одно из интересных противостояний сезона. 3 ноября в гости к "Наполи" прибудет "Аталанта", действующий обладатель Лиги Европы УЕФА.

23 мая этого года команда Джан Пьеро Гасперини выиграла этот трофей, победив в решающей встрече немецкий "Байер" (3:0).