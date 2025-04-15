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Спорт

"Наполи" разгромил "Эмполи" и продолжает гонку за чемпионство в Серии А

Футбол Победа Эмполи, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:23 Фото: Instagram/officialSSCNapoli
В ночь на 15 апреля в итальянском футбольном первенстве завершились игры 32-го тура Серии А. В заключительном поединке "Наполи" на своей арене со счетом 3:0 обыграл "Эмполи", сообщает Zakon.kz.

Данная победа неаполитанского коллектива позволила им сохранить хорошие шансы в чемпионской гонке итальянского первенства. "Наполи" отстает от текущего лидера Серии А – клуба "Интер" всего лишь на три очка.    

В прошедшем матче против "Эмполи" у хозяев поля отличился хавбек Скотт Мактоминей (дубль), которому дважды ассистировал Ромелу Лукаку. 

Помимо своих передач, бельгиец сам тоже забил в этой игре.

Из других встреч 32-го тура итальянского чемпионата нужно отметить крупную победу "Милана" на выезде над "Удинезе" (4:0).

Также "Интер" переиграл "Кальяри" (3:1), "Ювентус" был сильнее "Лечче" (2:1), "Аталанта" одолела "Болонью" (2:0), а "Лацио" сыграл вничью с "Ромой" (1:1).

Между тем действующий чемпион Италии "Интер" готовится к ответной четвертьфинальной битве против "Баварии" в Лиге чемпионов УЕФА.

Неделю назад итальянская дружина в гостях переиграла клуб из Мюнхена со счетом 2:1. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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