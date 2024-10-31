Шушеначев забил гол за "Сочи" и вывел команду в четвертьфинал Кубка России

Экс-футболист сборной Казахстана Артур Шушеначев, ныне игрок клуба "Сочи" стал одним из героев прошедшего матча шестого раунда Кубка России против "Спартака" из Костромы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский нападающий открыл счет на 16-ой минуте домашнего поединка ударом головой. После этого соперник восстановил равновесие. Хозяева поля вскоре снова вырвались вперед, на что "Спартак" во второй раз сравнял результат.

В итоге основное время встречи завершилось вничью – 2:2, и командам понадобилось серия послематчевых пенальти, где удача оказалось на стороне "Сочи" (4:2).

Тем самым, Артур Шушеначев помог своему клубу пробиться в четвертьфинал Кубка России, где будущий противник определится чуть позднее.

Нужно подчеркнуть, что две недели назад казахстанский форвард также отметился голом, включая результативный пас в матче против "Волги" в рамках 1/16 финала Кубка России.

Однако стоит заметить, что эти два мяча Артура записаны как автоголы, так как были забиты после касания игроков соперничающей команды.