Шушеначев забил гол за "Сочи" и вывел команду в четвертьфинал Кубка России
Казахстанский нападающий открыл счет на 16-ой минуте домашнего поединка ударом головой. После этого соперник восстановил равновесие. Хозяева поля вскоре снова вырвались вперед, на что "Спартак" во второй раз сравнял результат.
В итоге основное время встречи завершилось вничью – 2:2, и командам понадобилось серия послематчевых пенальти, где удача оказалось на стороне "Сочи" (4:2).
Тем самым, Артур Шушеначев помог своему клубу пробиться в четвертьфинал Кубка России, где будущий противник определится чуть позднее.
Нужно подчеркнуть, что две недели назад казахстанский форвард также отметился голом, включая результативный пас в матче против "Волги" в рамках 1/16 финала Кубка России.
Однако стоит заметить, что эти два мяча Артура записаны как автоголы, так как были забиты после касания игроков соперничающей команды.