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Дебютный гол и пас Шушеначева помогли "Сочи" победить в матче Кубка России

Футбол Гол Сочи, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:58 Фото: Instagram/pfcsochi
Экс-игрок сборной Казахстана Артур Шушеначев, который ныне выступает в российском футбольном клубе "Сочи", стал главной звездой кубкового поединка против команды "Волга", сообщает Zakon.kz.

16 октября казахстанский форвард признан автором первого своего гола в российском футболе. В матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России между командами "Сочи" и "Волга" (Ульяновск), Артур Шушеначев отличился на 33-й минуте и вывел свою команду вперед.

За минуту до финального свистка об окончании встречи экс-нападающий алматинского "Кайрата" оформил еще и результативный ассист.

С паса Шушеначева точку в матче поставил Руслан Барт.

Тем самым "Сочи" победил 2:0 и пробился в шестой раунд Пути регионов Кубка России.

Уроженец Тараза Артур Шушеначев ранее играл за израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы, откуда на правах аренды месяц назад пополнил состав "Сочи".

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