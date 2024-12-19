В США оценили шансы Шавката Рахмонова против Белала Мухаммада

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, сообщает Zakon.kz.

Мендес высказал свое мнение в интервью Submission Radio. "Я не видел бой (Эдвардса и Мухаммада), но слышал, что Белал доминировал от начала и до конца. У Леона были неплохие моменты, но было слишком поздно. Белала нельзя списывать со счетов. Он идет на серии из 10 или 11 побед. Ему нужно отдавать должное". В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иэна Гэрри. Мухаммад на UFC 304 в июле одолел единогласным решением британца Леона Эдвардса, завоевав чемпионский титул. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shavkat Rakhmonov (@shavkatrakhmonov94) Ранее стало известно, что Шавкат Рахмонов побывал в уникальном гидротехническом сооружении США, откуда поздравил казахстанцев.



Поделиться новостью