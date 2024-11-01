Овечкин забил гол и отдал два паса в победном матче против "Монреаля"
Российский форвард помимо гола также оформил две результативные передачи. Тем самым, в активе 39-летнего хоккеиста сейчас 10 (5+5) очков в новом сезоне НХЛ.
Овчекин, который располагается на второй позиции в списке лучших снайперов в истории Лиги, добрался до рубежа в 858 голов и теперь отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 36 шайб.
После домашней победы над "Монреалем" "Кэпиталз" набрал 14 очков и разместился на 4-й строчке в Восточной конференции КХЛ.
Нельзя также не отметить, что благодаря последним результативным действия Овечкин сразу взлетел в топ-100 лучших бомбардиров нового сезона.
Он со 109-го места прыгнул на 57-е, с активом в 10 баллов, 5 шайб + 5 передач.
Утром 30 октября россиянин оформил дубль и стал первой звездой матча против "Рейнджерс".