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Овечкин забил гол и отдал два паса в победном матче против "Монреаля"

Хоккей Шайба Форварда, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 09:29 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 1 ноября клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Монреаль Канадиенз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3, где победную шайбу на 52-ой минуте забросил Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Российский форвард помимо гола также оформил две результативные передачи. Тем самым, в активе 39-летнего хоккеиста сейчас 10 (5+5) очков в новом сезоне НХЛ.

Овчекин, который располагается на второй позиции в списке лучших снайперов в истории Лиги, добрался до рубежа в 858 голов и теперь отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 36 шайб.

После домашней победы над "Монреалем" "Кэпиталз" набрал 14 очков и разместился на 4-й строчке в Восточной конференции КХЛ.

Нельзя также не отметить, что благодаря последним результативным действия Овечкин сразу взлетел в топ-100 лучших бомбардиров нового сезона.

Он со 109-го места прыгнул на 57-е, с активом в 10 баллов, 5 шайб + 5 передач.

Утром 30 октября россиянин оформил дубль и стал первой звездой матча против "Рейнджерс".

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