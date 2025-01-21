Иванишевич прекратил сотрудничество с Рыбакиной после двух месяцев работы

Знаменитый хорватский теннисный специалист Горан Иванишевич больше не тренирует первую ракетку Казахстана среди женщин Елену Рыбакину, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию на своей странице в Instagram распространил 53-летний хорватский наставник. Горан Иванишевич проработал с Еленой Рыбакиной всего лишь два месяца.

Фото: Instagram/goranivanisevicofficial

"После испытательного срока, завершившегося вместе с Australian Open, я желаю Елене и ее команде удачи в будущем". Горан Иванишевич

Сама же казахстанка пока официальных комментариев по этой ситуации не дала.

Сотрудничество Рыбакиной и Иванишевича началось 1 ноября 2024 года. За это время под руководством Горана первая ракетка нашей страны неплохо выступила на United Cup и в составе сборной Казахстана вышла в полуфинал данного турнира.

После этого Елена Рыбакина 20 января не сумела пробиться в 1/8 финала AusOpen-2025 и завершила выступление на кортах Мельбурна.