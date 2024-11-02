Казахстанского бойца Олжабая уволили из российской лиги

Об увольнении казахстанского бойца смешанного стиля Багдоса Олжабая сообщил вице-президент российского промоушена ACA Магомед Бибулатов, передает Zakon.kz.

"Багдос Олжабай уволен из Лиги АСА за неявку на церемонию взвешивания и последующий отказ выходить на бой без подтвержденной уважительной причины", - сказал Магомед Бибулатов.

Он отметил, что это не единичный случай, когда Багдос срывает поединки.

"Такое поведение в нашей Лиге недопустимо. Уважайте своего соперника, организацию и свой труд", - резюмировал он.

Между тем ранее Багдос Олжабай сообщил в своем instagram-аккаунте о проблемах со здоровьем при весогонке, что он немного сбросил вес. Он также извинился перед лигой и оппонентом и пообещал больше не совершать таких ошибок.

Ранее планировалось, что казахстансий спортсмен выступит на турнире ACA 181 в Санкт-Петербурге 2 ноября. Его соперником в рамках полулегкого дивизиона должен был стать россиянин Рустам Керимов.