Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Михаилу Шайдорову немного не хватило до "бронзы" Гран-при Франции

Фигурное катание 4 место Франция, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 22:09 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров закончил свои выступления на престижном международном турнире Гран-при Франции, которые проходили в городе Анже. Наш фигурист занял там четвертое место, сообщает Zakon.kz.

20-летний алматинец по итогам короткой программы шел на шестой позиции, где от судей получил 79,89 баллов. 

2 ноября Шайдоров вышел на лед в основной группе фигуристов, которые и разыграли призовые места французских состязаний.

Несмотря на хорошее выступление, казахстанцу не хватило буквально считанных цифр, что завоевать бронзовую медаль этих соревнований. Наш фигурист в произвольной программе заработал – 231,86 очков.

Фигурное катание 4 место Франция, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 22:09

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Казахстанца опередил американец Эндрю Торгашев (США) – 233,64. "Серебро" досталось Коширо Шимада (Япония) – 233,84. А чемпионом турнира стал местный фигурист Адам Сяо Хим Фа – 246,58.

Ранее сообщалось, что Казахстан на Гран-при будет представлен только одним спортсменом – Михаил Шайдоровым.

Читайте также

Футбол Фавориты КПЛ-2024
КПЛ-2024: "Астана" и "Кайрат" оспорят "золото", остальные 4 команды разыграют "бронзу"
бокс
Казахстанец взял "серебро" ЧМ по боксу U19 в США
Футбол Победа Кайрата
19-летний Байбек подарил ценную победу "Кайрату" над "Ордабасы" и первое место в КПЛ
Куандык Шынасилов
Франция Сборная Казахстана 2024 год Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
погода в Казахстане на ноябрь
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
ДТП
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: