Михаилу Шайдорову немного не хватило до "бронзы" Гран-при Франции

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров закончил свои выступления на престижном международном турнире Гран-при Франции, которые проходили в городе Анже. Наш фигурист занял там четвертое место, сообщает Zakon.kz.

20-летний алматинец по итогам короткой программы шел на шестой позиции, где от судей получил 79,89 баллов.

2 ноября Шайдоров вышел на лед в основной группе фигуристов, которые и разыграли призовые места французских состязаний.

Несмотря на хорошее выступление, казахстанцу не хватило буквально считанных цифр, что завоевать бронзовую медаль этих соревнований. Наш фигурист в произвольной программе заработал – 231,86 очков.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

Казахстанца опередил американец Эндрю Торгашев (США) – 233,64. "Серебро" досталось Коширо Шимада (Япония) – 233,84. А чемпионом турнира стал местный фигурист Адам Сяо Хим Фа – 246,58.