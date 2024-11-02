Михаилу Шайдорову немного не хватило до "бронзы" Гран-при Франции
20-летний алматинец по итогам короткой программы шел на шестой позиции, где от судей получил 79,89 баллов.
2 ноября Шайдоров вышел на лед в основной группе фигуристов, которые и разыграли призовые места французских состязаний.
Несмотря на хорошее выступление, казахстанцу не хватило буквально считанных цифр, что завоевать бронзовую медаль этих соревнований. Наш фигурист в произвольной программе заработал – 231,86 очков.
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Казахстанца опередил американец Эндрю Торгашев (США) – 233,64. "Серебро" досталось Коширо Шимада (Япония) – 233,84. А чемпионом турнира стал местный фигурист Адам Сяо Хим Фа – 246,58.
Ранее сообщалось, что Казахстан на Гран-при будет представлен только одним спортсменом – Михаил Шайдоровым.