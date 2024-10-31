Фигурист Михаил Шайдоров выступит на Гран-при во Франции
Фото: НОК РК
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров примет участие в этапе серии Гран-при в Анже (Франция), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, соревнования начинаются 1 ноября. В мужском одиночном фигурном катании примут участие 12 спортсменов.
Казахстан на Гран-при будет представлен только одним спортсменом – Михаил Шайдоровым.
В первый день турнира состоятся выступления в короткой программе.
Ранее появилась информация, что казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов 31 октября одержал
победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в
Тиране (Албания).
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript