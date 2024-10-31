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Фигурист Михаил Шайдоров выступит на Гран-при во Франции

Фигурист Михаил Шайдоров выступит на Гран-при во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 02:20 Фото: НОК РК
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров примет участие в этапе серии Гран-при в Анже (Франция), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, соревнования начинаются 1 ноября. В мужском одиночном фигурном катании примут участие 12 спортсменов.

Казахстан на Гран-при будет представлен только одним спортсменом – Михаил Шайдоровым.

В первый день турнира состоятся выступления в короткой программе.

Ранее появилась информация, что казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов 31 октября одержал победу в финале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).

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