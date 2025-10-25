Фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" на этапе Гран-при в Китае

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров 25 октября занял третье место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который завершился в китайском Чунцине, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете, после короткой программы серебряный призер чемпионата мира шел на третьей позиции и удержал ее по итогам произвольного проката. В сумме казахстанец набрал 262,67 балла.

Победу одержал японец Шун Сато, получив 278,12 балла, "серебро" у Даниэля Грасля из Италии (269,43).

Для Шайдорова это первая медаль на этапах взрослой серии Гран-при текущего сезона и значимый результат на международной арене.

