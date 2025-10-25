#АЭС в Казахстане
Спорт

Фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" на этапе Гран-при в Китае

Михаил Шайдоров, фигурное катание, бронза, Китай , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 18:34 Фото: НОК РК
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров 25 октября занял третье место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который завершился в китайском Чунцине, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете, после короткой программы серебряный призер чемпионата мира шел на третьей позиции и удержал ее по итогам произвольного проката. В сумме казахстанец набрал 262,67 балла.

Победу одержал японец Шун Сато, получив 278,12 балла, "серебро" у Даниэля Грасля из Италии (269,43).

Для Шайдорова это первая медаль на этапах взрослой серии Гран-при текущего сезона и значимый результат на международной арене.

А ранее казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Фигурист Михаил Шайдоров выступит на Гран-при во Франции
02:20, 01 ноября 2024
Фигурист Михаил Шайдоров выступит на Гран-при во Франции
Судьи Гран-при Китая удивили казахстанца Михаила Шайдоров
17:54, 24 октября 2025
Судьи Гран-при Китая удивили казахстанца Михаила Шайдоров
Казахстанский фигурист выиграл медаль Гран-при в Китае
22:32, 11 ноября 2023
Казахстанский фигурист выиграл медаль Гран-при в Китае
