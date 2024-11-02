Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал золотым призером ЧМ
Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал победителем молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.
Он одержал победу в финале весовой категории до 67 кг.
Его соперником был Давид Мануэль Эспиноса Сантойя из Кубы.
Таким образом, Сабырхан принес Казахстану первое "золото" молодежного ЧМ. Всего в финал вышли семь наших боксеров.
Ранее сообщалось, что казахстанец взял "серебро" чемпионата мира по боксу U19 в США.
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