Казахстан с поражения стартовал на женском чемпионате Азии по хоккею
Фото: НОК РК
Женская команда Казахстана по хоккею провела первый матч в рамках чемпионата Азии в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.
Наши хоккеистки встретились на льду со сборной Китая.
Игра завершилась крупной победой соперниц со счетом 5:0.
Следующий матч Казахстан проведет 2 ноября против Японии.
Интересно, что в последнее время каждый матч с участием российского хоккеиста
Александра Овечкина превращается в большое событие с установлением
нового рекорда НХЛ или другого значимого показателя.
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