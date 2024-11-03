Женская команда Казахстана по хоккею провела первый матч в рамках чемпионата Азии в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Наши хоккеистки встретились на льду со сборной Китая.

Игра завершилась крупной победой соперниц со счетом 5:0.

Следующий матч Казахстан проведет 2 ноября против Японии.

Интересно, что в последнее время каждый матч с участием российского хоккеиста Александра Овечкина превращается в большое событие с установлением нового рекорда НХЛ или другого значимого показателя.

