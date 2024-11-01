Овечкин прыгнул на 52 позиции вверх в гонке бомбардиров нового сезона НХЛ

В последнее время каждый матч с участием российского хоккеиста Александра Овечкина превращается в большое событие с установлением нового рекорда НХЛ или другого значимого показателя, сообщает Zakon.kz.

Одно из таких событий произошло рано утром 1 ноября, когда российский форвард своей шайбой принес победу родному коллективу – "Вашингтону" (6:3).

Данным голом капитан столичной дружины довел свою результативность до 10 очков в текущем сезоне НХЛ (5 шайб + 5 передач).

Такая активность позволила Овечкину сразу прыгнуть со 109-го места на 57-е в списке лучших бомбардиров Лиги нынешнего регулярного чемпионата.

При этом он стоит выше, чем некоторые молодые звездные снайперы.

"Сейчас все хорошо, поддерживаем друг друга. Когда выигрываешь матчи, всегда царит такая атмосфера, исходящая от тренеров и игроков. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, но сезон предстоит длинный. Очевидно, что будут взлеты и падения, поэтому должны держаться вместе, несмотря ни на что". Александр Овечкин

Также нужно подчеркнуть, что в матче с "Монреалем" россиянин добился еще одного уникального результата. Он поразил ворота Кейдена Примо, который стал 176-м голкипером в истории НХЛ, чью оборону прошил форвард.

Рекордом данного рейтинга владеет легендарный чех Яромир Ягр, который огорчил 178 вратарей. За ним идет Патрик Марло (177).



Сейчас "Вашингтон Кэпиталз" после девяти сыгранных матчей набрал 14 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблицы Восточной конференции.

Между тем в КХЛ объявился свой герой в лице Вадима Шипачева, который за 10 дней установил второй исторический рекорд.

