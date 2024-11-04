Анонс спортивных событий с участием казахстанцев с 4 по 10 ноября
Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, Кубок Республики Казахстан по президентскому многоборью проходит в Петропавловске до 5 ноября.
6 ноября в Шымкенте – заключительный день открытого Республиканского турнира по көкпар среди взрослых в честь имени А. Аскарова. В этот же день в Алматы завершится Чемпионат Республики Казахстан по голболу.
До 7 ноября в столице Греции проводятся:
- открытый чемпионат по теннису на колясках;
- чемпионат мира среди взрослых по джиу-джитсу .
Также до 7 ноября в Самарканде проходит Международный турнир по стрельбе из лука. Казахстан представляют: Джубаев Жантемис, Ким Дмитрий, Бекметова Мадина, Алимбаев Мансур, Жақып Мерей, Умурзакова Жанель.
До 8 ноября в Жетысуской области проходит Чемпионат Республики Казахстан среди мужчин и женщин по индорхоккею, а в Семее – Чемпионат Республики Казахстан по тоғызқұмалақ среди молодежи и юношей.
А 9 ноября в Шымкенте завершится второй этап МТ "FIDE Women`sGrand Prix 2024" по шахматам среди женщин, в котором принимают участие 10 сильнейших шахматисток мира из шести стран. Нашу страну представляет Бибисара Асаубаева.
В эти дни в Шымкенте фанаты с интересом следят за одним из главных фаворитов и своей любимицей, двукратной чемпионкой мира Бибисарой Асаубаевой.