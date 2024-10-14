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Соревнования с участием казахстанских спортсменов с 15 по 20 октября

Спортивные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 04:44 Александр Бублик, фото: Instagram/ktf.kz
Стали известны спортивные события этой недели с участием спортсменов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, на этой неделе в Монголии проходит Международный турнир по тоғызқұмалақ, в котором принимают участие спортсмены из шести стран. Казахстан представляют:

  • Артур Амантаев;
  • Сымбат Нуралиева;
  • Жанар Турмагамбетова;
  • Бакыт Кудайбергенова.

В городе Алматы – мужской теннисный турнир серии ATP 250. Даты основного турнира: 14-17 октября, четверть и полуфиналы: 18-19 октября, а финал состоится 20 октября.

15 октября также в городе Алматы состоится футбольный матч Казахстан U21 – Шотландия U21.

А 19 октября – показательный матч по теннису на колясках в рамках Almaty Open. Выступят:

  • Диннмухамет Алиякпаров;
  • Айжан Бутимбаева;
  • Айшуак Жетпісова;
  • Дастан Неязов.

С 15 по 22 октября Алматинская область примет Чемпионат Республики Казахстан по паралегкой атлетике.

19 октября в городе Алматы на футбольном матче встретятся "Кайрат" и "Туран".

Церемония открытия мужского теннисного турнира серии ATP 250 пройдет с участием Димаша Кудайбергена.

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