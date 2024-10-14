Соревнования с участием казахстанских спортсменов с 15 по 20 октября

Стали известны спортивные события этой недели с участием спортсменов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, на этой неделе в Монголии проходит Международный турнир по тоғызқұмалақ, в котором принимают участие спортсмены из шести стран. Казахстан представляют:

Артур Амантаев;

Сымбат Нуралиева;

Жанар Турмагамбетова;

Бакыт Кудайбергенова.

В городе Алматы – мужской теннисный турнир серии ATP 250. Даты основного турнира: 14-17 октября, четверть и полуфиналы: 18-19 октября, а финал состоится 20 октября.

15 октября также в городе Алматы состоится футбольный матч Казахстан U21 – Шотландия U21.

А 19 октября – показательный матч по теннису на колясках в рамках Almaty Open. Выступят:

Диннмухамет Алиякпаров;

Айжан Бутимбаева;

Айшуак Жетпісова;

Дастан Неязов.

С 15 по 22 октября Алматинская область примет Чемпионат Республики Казахстан по паралегкой атлетике.

19 октября в городе Алматы на футбольном матче встретятся "Кайрат" и "Туран".

Церемония открытия мужского теннисного турнира серии ATP 250 пройдет с участием Димаша Кудайбергена.