Соревнования с участием казахстанских спортсменов с 15 по 20 октября
Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, на этой неделе в Монголии проходит Международный турнир по тоғызқұмалақ, в котором принимают участие спортсмены из шести стран. Казахстан представляют:
- Артур Амантаев;
- Сымбат Нуралиева;
- Жанар Турмагамбетова;
- Бакыт Кудайбергенова.
В городе Алматы – мужской теннисный турнир серии ATP 250. Даты основного турнира: 14-17 октября, четверть и полуфиналы: 18-19 октября, а финал состоится 20 октября.
15 октября также в городе Алматы состоится футбольный матч Казахстан U21 – Шотландия U21.
А 19 октября – показательный матч по теннису на колясках в рамках Almaty Open. Выступят:
- Диннмухамет Алиякпаров;
- Айжан Бутимбаева;
- Айшуак Жетпісова;
- Дастан Неязов.
С 15 по 22 октября Алматинская область примет Чемпионат Республики Казахстан по паралегкой атлетике.
19 октября в городе Алматы на футбольном матче встретятся "Кайрат" и "Туран".
Церемония открытия мужского теннисного турнира серии ATP 250 пройдет с участием Димаша Кудайбергена.