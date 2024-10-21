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График спортивных мероприятий в Казахстане с 21 по 27 октября

Спортивные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 05:33 БК "Алматинский Легион", фото: Instagram/bclegion
В Министерстве туризма и спорта Казахстана сформировали расписание спортивных событий на этой неделе с участием отечественных спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ведомства, в Алматы 21 и 22 октября пройдет международный фестиваль киберспорта и игровой культуры Almaty Cyber Games International. Турнир включает финальные игры по CS:GO, Dota 2 и FIFA.

С 22 по 26 октября в Караганде пройдет командный турнир Чемпионата Республики Казахстан по блицу и рапиду среди мужчин и женщин. Участвуют:

  • сборные команды областей;
  • шахматисты с международными званиями;
  • мужчины с рейтингом 2000+;
  • женщины с рейтингом 1800+.

В Алматы 26 и 27 октября пройдет Чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. "Алматинский Легион" примет у себя дома команду "Каспий" из Актау.

27 октября в Алматы ожидается футбольный матч "Астана – Актобе".

Национальный турнир по баскетболу среди мужских команд пройдет в Алматы 27 и 28 октября. Команды "Астана" и "Тобол" встретятся в рамках ежегодного турнира.

Ранее состоялись ключевые матчи казахстанской Премьер-лиги по футболу, где четыре команды сражались за ценные очки в чемпионской гонке.

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