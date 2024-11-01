Казахстанцы поспорят за семь золотых медалей на молодежном ЧМ-2024 по боксу
После окончания полуфинальных поединков ЧМ-2024, стали известны имена семерых казахстанских боксеров, которые проведут свои решающие встречи 2 и 3 ноября.
До 51 кг. Бексултан Боранбек – Джастин Морено (Колумбия).
До 67 кг. Торехан Сабырхан – Эспиноса Сантоя (Куба).
До 71 кг. Онер Сеилхан – Алексей Гуков (Россия).
До 75 кг. Санжар-Али Бегалиев – Джафарбек Шахбазов (Узбекистан).
До 50 кг. Елянур Турганова – Карла Пики (IBA).
До 66 кг. Улдана Таубай – Кайла Дойли Бирн (Ирландия).
До 81 кг. Аружан Зейноллаева – Рухшона Парпиева (Узбекистан).
Молодежное первенство мира пока еще не закончилось, но в нашей копилке уже имеется 10 бронзовых наград. Отличились Диас Берикбай (48 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Расул Асанханов (92 кг), Аслан Елдибайулы (+92 кг), Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Панар Сейтханкызы (+81 кг).