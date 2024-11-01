Казахстанцы поспорят за семь золотых медалей на молодежном ЧМ-2024 по боксу

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

В курортном городе Будва (Черногория) подходит к завершению мировое первенство по боксу среди молодежи. Участникам осталось провести только финальные бои, в семи из которых выступят представители Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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