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Лучший автогонщик мира побил сразу два мировых рекорда "Формулы-1"

Формула-1 Рекорд Шумахера, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 17:51 Фото: Instagram/maxverstappen1
Трехкратный чемпион мира в гонках "Формулы-1", голландец Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при в Сан-Паулу (Бразилия). При этом лидер команды "Ред Булл" улучшил два мировых показателя, один из которых принадлежал легендарному Михаэлю Шумахеру, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы "Формулы-1", 27-летний гонщик после успеха на бразильской трассе сейчас возглавляет чемпионат уже 897 дней подряд.

Ферстаппен обогнал рекорд, который был зафиксирован за титулованным немцем – Михаэлем Шумахером. Семикратный чемпион "Формулы-1" стоял на первой строчке 896 дней подряд, с 2000 по 2002 годы.

Нельзя не отметить, что Марк выиграл Гран-при Сан-Паулу с 17-й стартовой позиции. И таких побед, когда он выезжал на трассу с худшим положением и выигрывал этап, за его карьеру набралось десять. 

Здесь он опережает пилота "Астон Мартин" – Фернандо Алонсо, который выиграл девять аналогичных гонок. 

Формула-1 Рекорды Ферстапенна , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 17:51

Фото: Instagram/f1

Вдобавок к двум установленным рекордам Ферстаппен прервал серию из десяти поражений подряд. Ему не везло начиная с июня, когда он был первым на финише Гран-при Испании.

Победа на трассе Сан-Паулу для голландского автогонщика стала 8-й в этом сезоне и 62-й в его карьере.

Ферстаппен в личном зачете оторвался от своего главного конкурента, пилота "Макларена" Ландо Норриса на 62 очка.

Тем временем, казахстанcкие боксеры выиграли медальный зачет молодежного ЧМ-2024 в Черногории.

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