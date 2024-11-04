Лучший автогонщик мира побил сразу два мировых рекорда "Формулы-1"
По сведениям пресс-службы "Формулы-1", 27-летний гонщик после успеха на бразильской трассе сейчас возглавляет чемпионат уже 897 дней подряд.
Ферстаппен обогнал рекорд, который был зафиксирован за титулованным немцем – Михаэлем Шумахером. Семикратный чемпион "Формулы-1" стоял на первой строчке 896 дней подряд, с 2000 по 2002 годы.
Нельзя не отметить, что Марк выиграл Гран-при Сан-Паулу с 17-й стартовой позиции. И таких побед, когда он выезжал на трассу с худшим положением и выигрывал этап, за его карьеру набралось десять.
Здесь он опережает пилота "Астон Мартин" – Фернандо Алонсо, который выиграл девять аналогичных гонок.
Фото: Instagram/f1
Вдобавок к двум установленным рекордам Ферстаппен прервал серию из десяти поражений подряд. Ему не везло начиная с июня, когда он был первым на финише Гран-при Испании.
Победа на трассе Сан-Паулу для голландского автогонщика стала 8-й в этом сезоне и 62-й в его карьере.
Ферстаппен в личном зачете оторвался от своего главного конкурента, пилота "Макларена" Ландо Норриса на 62 очка.
Тем временем, казахстанcкие боксеры выиграли медальный зачет молодежного ЧМ-2024 в Черногории.