Определился победитель сезона "Формулы-1"
Фото: pixabay
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1", сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2024.
На Гран при Лас- Вегаса Ферстаппен финишировал пятым и опередил своего ближайшего преследователя в общем зачете – Ландо Норриса из "Макларена".
После этого нидерландец стал недосягаемым для всех соперников и четвертый раз подряд завоевал титул.
Ранее World Boxing 24 ноября официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии.
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