Определился победитель сезона "Формулы-1"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2024.

На Гран при Лас- Вегаса Ферстаппен финишировал пятым и опередил своего ближайшего преследователя в общем зачете – Ландо Норриса из "Макларена".

После этого нидерландец стал недосягаемым для всех соперников и четвертый раз подряд завоевал титул.

Ранее World Boxing 24 ноября официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии.