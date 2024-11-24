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Определился победитель сезона "Формулы-1"

Определился победитель сезона &quot;Формулы-1&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 02:45 Фото: pixabay
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула1" сезона 2024.

На Гранпри Лас-Вегаса Ферстаппен финишировал пятым и опередил своего ближайшего преследователя в общем зачете – Ландо Норриса из "Макларена".

После этого нидерландец стал недосягаемым для всех соперников и четвертый раз подряд завоевал титул.

Ранее World Boxing 24 ноября официально объявила о создании новой Азиатской конфедерации, призванной курировать развитие и продвижение бокса на территории Азии.

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