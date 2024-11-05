Неймар не успел вернуться, как снова получил травму
Неприятный момент случился поздно вечером 4 ноября, когда "Аль-Хиляль" принимал "Эстегляль" (Иран) в рамках 4-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов.
Neymar left Al-Hilal's AFC Champions League win with a thigh injury.— B/R Football (@brfootball) November 4, 2024
He's only played 42 minutes since returning from his ACL tear.
Damn 💔 pic.twitter.com/lBKvr9316f
Неймар появился на поле во втором тайме и не доиграл матч до полного его завершения. По предварительным сведениям, у него травма задней поверхности бедра. Окончательный диагноз поставят врачи, которые обследуют футболиста в ближайшее время.
32-летний нападающий только недавно вернулся в состав "Аль-Хиляля", спустя год после травмы крестообразной связки колена.
Несмотря на грустную новость, все же Неймар внес свою лепту в итоговую победу родного коллектива (3:0).