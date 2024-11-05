Неймар не успел вернуться, как снова получил травму

Бразильская звезда саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Неймар повредил бедро во второй игре после возвращения в строй своей команды, сообщает Zakon.kz.

Неприятный момент случился поздно вечером 4 ноября, когда "Аль-Хиляль" принимал "Эстегляль" (Иран) в рамках 4-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов.

Neymar left Al-Hilal's AFC Champions League win with a thigh injury.



He's only played 42 minutes since returning from his ACL tear.



Damn 💔 pic.twitter.com/lBKvr9316f — B/R Football (@brfootball) November 4, 2024

Неймар появился на поле во втором тайме и не доиграл матч до полного его завершения. По предварительным сведениям, у него травма задней поверхности бедра. Окончательный диагноз поставят врачи, которые обследуют футболиста в ближайшее время.

32-летний нападающий только недавно вернулся в состав "Аль-Хиляля", спустя год после травмы крестообразной связки колена.

Несмотря на грустную новость, все же Неймар внес свою лепту в итоговую победу родного коллектива (3:0).