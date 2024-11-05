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Неймар не успел вернуться, как снова получил травму

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 09:49 Фото: twitter/brfootball
Бразильская звезда саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Неймар повредил бедро во второй игре после возвращения в строй своей команды, сообщает Zakon.kz.

Неприятный момент случился поздно вечером 4 ноября, когда "Аль-Хиляль" принимал "Эстегляль" (Иран) в рамках 4-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов.

Неймар появился на поле во втором тайме и не доиграл матч до полного его завершения. По предварительным сведениям, у него травма задней поверхности бедра. Окончательный диагноз поставят врачи, которые обследуют футболиста в ближайшее время.

32-летний нападающий только недавно вернулся в состав "Аль-Хиляля", спустя год после травмы крестообразной связки колена.

Несмотря на грустную новость, все же Неймар внес свою лепту в итоговую победу родного коллектива (3:0). 

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