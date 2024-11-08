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Штангисты планируют вернуть былую славу отечественной тяжелой атлетики

Тяжелая атлетика УТС ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 11:34 Фото: Instagram/wf_rk
C 6 по 15 декабря 2024 года в Манаме (Бахрейн) пройдет ЧМ-2024 по тяжелой атлетике, куда с большими амбициями на завоевание ценных медалей собирается поехать и мужская сборная Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Турнир в Бахрейне станет одним из последних мировых первенств текущего года, на котором выступят казахстанские спортсмены, передает Olympic.kz . Наша мужская сборная предстанет на этих состязаниях в своем боевом составе. 

Сейчас казахстанские штангисты приступили к активной фазе подготовительного процесса. И в данный момент они находятся на УТС в Алматинской области.

Тяжелая атлетика Старт ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 11:34

Фото: olympic.kz

На прошлом мировом первенстве казахстанская команда была не в полном составе, оставшись без награды. В связи с этим были отстранены ряд спортсменов из-за нарушения допинговых правил. Здесь важно отметить, что запрещенные тогда препараты (SARMS S-23) были обнаружены в пробах после чемпионата Азии-2023.

В ходе расследования было доказано, что данное вещество попало в организм спортсменов через спортивное питание, которое было приобретено в США. Подтвердив ненамеренное использование запрещенных препаратов, штангисты снова вернулись в строй.

Тяжелая атлетика Старт ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 11:34

Фото: olympic.kz

Пройдя все эти допинговые скандалы и разборки, многие лидеры казахстанской сборной вернулись на помост.   

"Подготовка идет по плану, настроены на битву за медали. Планируем побороться за призовое общекомандное место. И задачи перед сборной стоят максимальные. Основные лидеры, которые будут бороться за медали – Акмолда Сайрамкез, Александр Уваров, Алексей Чуркин, Нургиса Адилетулы, Артем Антропов и Андас Самарканов. Уверены в силе команды и настроены на  успешное выступление в Бахрейне".Главный тренер мужской команды Даурен Бехмуханбетов

Выступит на предстоящем мировом первенстве и Денис Уланов, бронзовый призер Олимпийских игр-2016, который еще борется с последствиями травм. Однако Денис в последнее время добился прогресса. И наверняка в Манаме он покажет свой лучший результат.

Тренерский штаб прогнозирует борьбу за призовое место в весе до 67 килограммов. Акмолда Сайрамкез в этом году завоевал "серебро" на Азии. Нургиса Адилетулы может повторить свой успех двухлетней давности и его потенциал позволяет биться за "золото" ЧМ-2024.

Тяжелая атлетика Старт ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 11:34

Фото: olympic.kz

Также может удивить и Артем Антропов. В Боготе два года назад он стал шестым, но уступил лидерам несколько килограммов. Поэтому неудивительно, что главный тренер включил его в число тех, от кого можно ожидать медаль. Алексей Чуркин на ЧМ-2022 завоевал "бронзу", что также говорит о его возможностях.

Помимо вышеназванных штангистов в состав нашей сборной еще вошли Денис Полубояринов (до 89 кг), Кирилл Староверкин (до 96 кг) и  Мейрам Султан (до 109 кг)

"Начали подготовку к ЧМ-2024 на спортивной базе в Шымкенте, где провели два сбора. Затем перебрались на заключительный подготовительный тур в Алматинскую область. С 23 ноября планируем выезд в Бахрейн, где пройдет мировое первенство. Там УТС продлится 12 дней, что даст спортсменам возможность адаптироваться к климату, питанию и питанию на месте. Такие условия важны для успешного выступления. Хотим, чтобы ребята прошли акклиматизацию как можно плавнее". Даурен Бекмуханбетов

Накануне в Астане прошло чествование призеров и чемпионов недавнего мирового чемпионата по спортивной борьбе.

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