Министр спорта наградил казахстанских призеров ЧМ-2024 по борьбе

7 ноября министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов встретился с чемпионами и призерами мирового первенства по трем видам борьбы, который прошел в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства поздравил и наградил казахстанских борцов за выдающиеся достижения, отметив инновационность их победы для страны и будущего поколения, рассказали в пресс-службе МТС РК.

Ербол Мырзабосынов отметил устойчивый прогресс, который показывает наша сборная по видам борьбы на международной арене в последние годы.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Отмечена важная победа, которую одержали казахстанские борцы на ЧМ-2024 среди взрослых, а также среди молодежи до 23 лет.

За счет высокого профессионализма и преданности делу отечественные атлеты смогли завоевать две золотые и две серебряные медали, тем самым укрепив престиж Казахстана на мировой арене.

"Наши спортсмены продемонстрировали исключительное мастерство и стойкость, покорив мир на чемпионате в Албании. Эта победа вдохновляет не только спортсменов, но и весь народ Казахстана. Ваши достижения – достойный образец для молодежи, настоящий символ патриотизма и стремления к лидерству. Особо хочу отметить успех Нуркожи Кайпанова, у которого золотая медаль, а также серебряных призеров Ержеты Жарлыкасына и Жамили Бакбергеновой, подтвердивших высокий уровень. Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира в двух возрастных категориях. Уверен, его достижения откроют путь к успешному выступлению на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе", – заявил м инистр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

По итогам встречи министр присвоил Ризабеку Айтмухану и Эржету Жарлыкасыну звание "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан", а также вручил благодарственные письма спортсменам и тренерскому составу, отметив их весомый вклад в развитие и имидж отечественного спорта.

Первую медаль в копилку нашей сборной 27 октября в Тиране положил Ризабек Айтмухан. Спустя сутки "серебром" ЧМ-2024 отметились Эржет Жарлыкасын и Жамиля Бакбергенова.

31 октября казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале мирового первенства.